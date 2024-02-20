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  1. В Україні

У Держпраці пояснили, в якому випадку відпустка для догляду за дитиною не надається

21:37, 20 лютого 2024
Бабуся, яка офіційно працює на роботі, не має права на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо батьки дитини є підприємцями ІІІ групи.
У Держпраці пояснили, в якому випадку відпустка для догляду за дитиною не надається
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці пояснює, в якому випадку відпустка для догляду за дитиною не надається. 

Зазначається, що бабуся, яка офіційно працює на роботі, взяти відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо мати дитини є підприємцем ІІІ групи і її чоловік також є підприємцем ІІІ групи, не може.

Батьки дитини не є працівниками і не можуть вийти на роботу до закінчення такої відпустки.

Статтею 18 Закону України «Про відпустки» передбачено, що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про відпустки» відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається за заявою матері, батька дитини або осіб, які фактично доглядають за дитиною.

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