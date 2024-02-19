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Протягом 16 років обіцяв побудувати паркінг: суд повернув Києву землю на Оболоні

21:05, 19 лютого 2024
Києву повернуто земельну ділянку на Оболоні після 16 років неактивного використання.
Протягом 16 років обіцяв побудувати паркінг: суд повернув Києву землю на Оболоні
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Прокуратура через суд повернула Києву земельну ділянку на Оболоні, оскільки забудовник, який обіцяв побудувати паркінг, не розпочав будівництво протягом 16 років. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду задоволено позов Київської міської прокуратури в інтересах держави до товариства про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки в Оболонському районі м. Києва.  ЇЇ вартість - понад 26 млн гривень.

Суд встановив, що у 2006 році товариство отримало земельну ділянку в оренду для будівництва паркінгу з торговельним центром, проте протягом 16 років не використовувало її і навіть не розпочало будівництво, порушуючи умови договору та законодавство.

У зв'язку з цим суд підтримав доводи прокурора і вирішив розірвати договір оренди землі та повернути ділянку у комунальну власність Києва. Рішення суду стало остаточним та підлягає негайному виконанню.

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