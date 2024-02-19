В Іспанії знайшли вбитим російського льотчика Кузьмінова, який пригнав в Україну гелікоптер Мі-8 — ЗМІ

За даними ЗМІ, Максима Кузьмінова нібито вбили у місті Ла-Вільяхойоса.

Фото: 24tv.ua

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В Іспанії знайдено мертвим російського льотчика Максима Кузьмінова, який перевіз в Україну гелікоптер Мі-8 і перейшов на бік України. Про це повідомило видання Il-Corrispondente.

«У місті Ла-Вільяхойоса в Аліканті 5 днів тому, у вівторок, 13 лютого, Кузьмінов був убитий 12 пострілами, а потім збитий автомобілем своїх кілерів», - пише видання.

Варто зазначити, що офіційно ця інформація поки що не підтверджена.

У свою чергу видання abc.es повідомляє, що цивільна гвардія розпочала розслідування вбивства 33-річного українця у місті Аліканте Ла-Вільяхойоса. При цьому його прізвище не називають.

«Безжиттєве тіло було виявлено як мінімум із півдюжиною кульових отворів на пандусі гаража», - сказано у повідомленні.

Додамо, вік Кузьмінова – 28 років.

Нагадаємо, Максим Кузьмінов у вересні минулого року пригнав гелікоптер із росії в Україну.

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