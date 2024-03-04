У Конгресі США готують новий законопроєкт щодо надання допомоги Україні

Спікер Конгресу Майк Джонсон залишив відкритими двері для нової пропозиції, що з’явилася в Палаті представників.

У Палаті представників США активно обговорюють новий проєкт закону, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Про це повідомляє CNN.

Видання зазначає, що спікер Конгресу Майк Джонсон відклав розгляд двопартійного пакета допомоги для України, але він залишив відкритими двері для нової пропозиції, що з’явилася в Палаті представників.

Так, Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями, які підтримують новий законопроєкт.

Голова Комітету з міжнародних справ Майкл Маккол взяв на себе лідерство у підготовці пропозиції та пошуку консенсусу, прагнучи остаточно розв'язати питання наприкінці березня або на початку квітня.

«Ми повинні щось зробити», – заявив конгресмен з Пенсильванії Брайан Фіцпатрік, один з лідерів ініціативи.

Попри те що Джонсон ще не визначився з позицією щодо плану, він зазначив, що винесе на голосування його після вирішення питання з фінансуванням уряду. Статися це має після середини березня, додає видання.

Раніше ми писали, що у Конгресі представили проект про фінансування уряду США, щоб запобігти шатдауну.

Також відомо, що Палата представників США може провести голосування за пакет фінансової допомоги Україні наприкінці березня, або у квітні 2024 року.

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