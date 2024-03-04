В Конгрессе США готовят новый законопроект о предоставлении помощи Украине

Спикер Конгресса Майк Джонсон оставил открытой дверь для нового предложения, появившегося в Палате представителей.

В Палате представителей США активно обсуждают новый проект закона, предусматривающий оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню. Об этом сообщает CNN.

Издание отмечает, что спикер Конгресса Майк Джонсон отложил рассмотрение двухпартийного пакета помощи для Украины, но он оставил открытой дверь для нового предложения, появившегося в Палате представителей.

Так, Джонсон провел частные встречи с республиканцами, поддерживающими новый законопроект.

Глава Комитета по международным делам Майкл Маккол взял на себя лидерство в подготовке предложения и поиска консенсуса, стремясь окончательно решить вопрос в конце марта или начале апреля.

«Мы должны что-то сделать», - заявил конгрессмен из Пенсильвании Брайан Фицпатрик, один из лидеров инициативы.

Несмотря на то, что Джонсон еще не определился с позицией плана, он отметил, что вынесет на голосование его после решения вопроса с финансированием правительства. Произойти это должно после середины марта, добавляет издание.

Ранее мы писали, что в Конгрессе представили проект о финансировании правительства США, чтобы предотвратить шатдаун.

Также известно, что Палата представителей США может провести голосование за пакет финансовой помощи Украине в конце марта или в апреле 2024 года.

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