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  1. В Украине

Киберспециалисты ГУР получили доступ к секретным документам минобороны россии

12:14, 4 марта 2024
Теперь спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало мо рф, а также массивом секретной служебной документации минобороны россии.
Киберспециалисты ГУР получили доступ к секретным документам минобороны россии
Источник фото: gur.gov.ua
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Киберспециалисты ГУР МО Украины реализовали очередную успешную спецоперацию против государства-агрессора россии, в результате чего удалось получить доступ к серверам министерства обороны рф. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечают в ГУР, теперь спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало мо рф, а также массивом секретной служебной документации минобороны россии.

В ГУР объясняют, что речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, циркулировавших между более чем 2 000 структурными единицами силового ведомства россии.

Полученная информация позволяет установить полное устройство системы российского минобороны и его звеньев, а анализ полученных данных также помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений мо рф, а также заместителей, помощников, специалистов – всех, кто использовал софт для электронного документооборота под названием «бюрократъ», рассказывают в разведке.

«В распоряжении военной разведки Украины, например, оказалась служебная документация заместителя министра обороны рф – иванова тимура вадимовича. Этот заместитель шойгу сыграл немаловажную роль в том, что кибератака стала успешной», - отметили в ГУР.

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