Хозяйственный суд города Киева сообщил о проблемах в работе Электронного суда

Суд не может принимать документы, которые направляются средствами подсистемы «Электронный суд».

В понедельник, 4 марта, Хозяйственный суд города Киева сообщил, что в работе подсистемы «Электронный суд» возникли проблемы. Об этом соообщает пресс-служба суда.

В суде заявили, что не могут принимать документы, которые направляются в суд средствами подсистемы «Электронный суд» и электронной почты в связи с ошибкой в работе этого сервиса.

«Просим учитывать эту информацию при избрании способа обращения в суд», – говорится в заявлении.

В суде добавили, что о возобновлении работы подсистемы «Электронный суд» сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что изменения в УПК о подаче документов и повестки через Электронный кабинет и дистанционное участие адвокатов и свидетелей в заседании направлены на подпись Президенту.

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