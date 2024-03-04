Украинцы купили уже почти тысячу домов по жилищным сертификатам

За жилищные сертификаты программы уже приобретено 972 новых домов.

Источник фото: Александр Заднепряный/Mind

За жилищные сертификаты программы «єВідновлення» уже приобретено 972 новых домов. Об этом рассказала народная депутатка, Глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

«Люди пытаются получить жилищные сертификаты, подать соответствующие заявления на получение целевых денежных средств, потому что 50% людей, у кого уничтожено жилье, имели его на своем земельном участке и у них есть желание построить дома именно там, где они были раньше. По состоянию на сегодняшний день мы видим более 87 тысяч заявлений, касающихся таких компенсаций, и за ремонты, и за разрушенное жилье», - отметила парламентарийка.

По ее словам, уже более 45 тысяч украинских семей пользовались программой по ремонту поврежденного жилья. Как объяснили Шуляк, это те семьи, которые уже непосредственно получили средства, провели ремонты. Предельная сумма получения таких средств, если повреждена квартира – это 350 тыс. грн. Если это частный дом, можно получить до 500 тыс. грн на ремонт.

«Что касается жилищных сертификатов, то видим более 10 тысяч заявлений, из которых сформировано почти 4 тысячи жилищных сертификатов. На сегодня 972 жилищных сертификата превращены в новые дома», - отметила народная депутатка.

Как мы писали, Верховная Рада 22 февраля приняла в целом закон №10208, согласно которому украинцы теперь будут иметь возможность использовать жилищные сертификаты.

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