Парламент принял закон о жилищных сертификатах єВідновлення

Украинцы смогут использовать жилищные сертификаты єВідновлення с привлечением средств программы єОселя, — Елена Шуляк.

Фото: Суспильне Запорожье

Верховная Рада 22 февраля приняла в целом закон №10208, согласно которому украинцы теперь будут иметь возможность использовать жилищные сертификаты. Подробности рассказала председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

Она отметила, что владельцы разрушенного в результате агрессии рф жилья будут иметь больше возможностей для приобретения нового дома.

"Если стоимость выбранного ими нового дома выше, чем сумма, предусмотренная жилищным сертификатом єВідновлення, они могут получить оставшуюся сумму за счет средств государственного ипотечного кредитования єОселя, воспользоваться которым можно как на первичном, так и на вторичном рынке", – объясняет Шуляк.

По ее словам, к возможности использовать сертификаты єВідновлення для приобретения жилья на первичном рынке украинцы пока присматриваются – по состоянию на 22 февраля в такое жилье инвестировали только 14 владельцев сертификатов. Однако расширение возможностей использовать сертификат после вступления в силу законопроекта №10208 может "оживить этот процесс".

Как рассказала Шуляк, по состоянию на сейчас украинцы использовали уже 864 жилищных сертификата єВідновлення на приобретение новых домов. Речь идет о квартирах и частных домах. Большинство сделок – 92%, касаются приобретения жилья на вторичном рынке.

Общая сумма использованных сертификатов – 1,8 млрд гривен. В целом же по состоянию на этот день было сформировано 3368 жилищных сертификатов на сумму в 6 млрд гривен.

Напомним, в декабре прошлого года Рада приняла законопроект о получении сертификатов на новое жилье тем, кто утратил его в результате боевых действий в первом чтении. Мы писали, что сертификат предоставит право на выбор жилья. Украинцы сами будут решать, инвестировать ли в новое жилье, участвовать в программе єОселя, или приобретать жилье на вторичном рынке.

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