Парламент ухвалив закон про житлові сертифікати єВідновлення

Українці зможуть використовувати житлові сертифікати єВідновлення із залученням коштів програми єОселя, — Олена Шуляк.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Верховна Рада 22 лютого прийняла в цілому закон №10208, згідно з яким українці тепер матимуть можливість використовувати житлові сертифікати єВідновлення із залученням коштів програми єОселя. Деталі розповіла голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Вона зазначила, що власники зруйнованого внаслідок агресії рф житла матимуть більше можливостей для придбання нової оселі.

"Якщо вартість обраної ними нової домівки вища, ніж сума, передбачена житловим сертифікатом єВідновлення, вони можуть отримати решту суми за рахунок коштів державного іпотечного кредитування єОселя, скористатись яким можна як на первинному, так і на вторинному ринку", – пояснює Шуляк.

За її словами, до можливості використовувати сертифікати єВідновлення для придбання житла на первинному ринку українці поки придивляються – станом на 22 лютого в таке житло інвестували лише 14 власників сертифікатів єВідновлення. Однак розширення можливостей використати сертифікат, після набуття чинності законопроєкту №10208, може "пожвавити цей процес".

Як розповілв Шуляк, станом зараз українці використали вже 864 житлових сертифікати єВідновлення на придбання нових осель. Йдеться про квартири та приватні будинки. Більшість угод – 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку.

Загальна сума використаних сертифікатів – 1,8 млрд гривень. Загалом же, станом на цей день було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.

Нагадаємо, у грудні минулого року Рада ухвалила законопроект щодо отримання сертифікатів на нове житло тим, хто його втратив в результаті бойових дій в першому читанні. Ми писали, що сертифікат дасть право на вибір житла. Українці самі вирішуватимуть, чи інвестувати в нове житло, чи брати участь в програмі єОселя, чи придбавати житло на вторинному ринку.

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