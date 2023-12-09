Рада підтримала законопроєкт, який врегульовує питання придбання житла з використанням житлового сертифікату

Прийнято за основу законопроєкт щодо отримання сертифікатів на нове житло тим, хто його втратив в результаті бойових дій.

У суботу, 9 грудня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №10208 щодо отримання сертифікатів на нове житло тим, хто його втратив в результаті бойових дій. Про це повідомила народний депутат від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк.

«За» проголосували 240 депутатів.

Сертифікат дасть право на вибір житла. Українці самі вирішуватимуть, чи інвестувати в нове житло, чи брати участь в програмі єОселя, чи придбавати житло на вторинному ринку.

Депутат зазначила, що сертифікати можуть отримати й ті, хто втратив житло і на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначають автори, Законом «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України» передбачено, що:

оплата різниці між фактичною вартістю квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі такого приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому), що придбавається (у тому числі інвестується/фінансується) ним з використанням житлового сертифіката на придбання об’єкта житлової нерухомості, та вартістю, зазначеною у житловому сертифікаті на придбання об’єкта житлової нерухомості, здійснюється отримувачем компенсації за знищене житло самостійно;

отримувач компенсації не має права відчужувати житло, що придбане з використанням житлового сертифіката, протягом п’яти років. Нотаріус, який посвідчує договір про придбання житла з використанням житлового сертифіката, накладає заборону відчуження строком на п’ять років.

Разом з цим, законодавчими актами не передбачено можливості дострокового зняття вищезазначеної заборони відчуження (до спливу п’ятирічного строку, на який накладено заборону відчуження) у разі звернення стягнення на житло, що придбане з використанням житлового сертифіката.

Наявність заборони відчуження житла, що придбане з використанням житлового сертифіката, та відсутність механізму звернення стягнення на таке житло на практиці створюють перешкоди для передачі отримувачем компенсації такого житла в іпотеку з метою забезпечення виконання своїх зобов’язань за рахунок такого житла.

Також наявність зазначеної заборони створює перешкоди для залучення отримувачами компенсації для оплати різниці вартості житла, що придбавається з використанням житлового сертифікату, кредитних коштів з подальшим обтяженням речових прав на такий об’єкт (у тому числі обтяженням такого житла іпотекою), зокрема, на умовах доступної іпотеки за державною програмою «єОселя» відповідно до Умов забезпечення приватним акціонерним товариством «Українська фінансова житлова компанія» доступного іпотечного кредитування громадян України, що затверджені постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 р. № 856.

Враховуючи складну економічну ситуацію в країні та зниження показників соціально-економічного благополуччя громадян, неможливість залучення до оплати різниці вартості житла, що придбавається з використанням житлового сертифікату, кредитних коштів поглиблює фінансове навантаження на отримувача компенсації та не дозволяє йому розширити свої можливості щодо задоволення житлових потреб.

Отже, проект Закону розроблено з метою створення правових підстав для:

передачі отримувачем компенсації в іпотеку житла, що придбане/придбавається з використанням житлового сертифікату, з метою забезпечення виконання своїх зобов’язань за рахунок такого житла;

розширення можливостей отримувачів компенсації щодо задоволення своїх житлових потреб шляхом залучення до оплати різниці вартості житла кредитних коштів;

звернення стягнення на житло, що придбане з використанням житлового сертифіката.

Пропонується:

1) внести зміни до Закону «Про нотаріат», передбачивши можливість дострокового зняття заборони відчуження, накладеної при посвідченні договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката у разі звернення стягнення на житло, придбане з використанням житлового сертифіката.

У разі звернення стягнення на предмет іпотеки – житло, придбане з використанням житлового сертифіката та за рахунок кредитних коштів, заборона відчуження, вищезазначена заборона знімається нотаріусом достроково за заявою іпотекодержателя;

2) внести зміни до Закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна, передбачивши, що:

оплата різниці між фактичною вартістю житла, що придбавається з використанням житлового сертифіката, та вартістю, зазначеною у житловому сертифікаті, здійснюється отримувачем компенсації у тому числі, за рахунок кредитних коштів;

наявність заборони відчуження житла, придбаного з використанням житлового сертифіката, не перешкоджає подальшому обтяженню речових прав на таке житло, передачі такого житла в іпотеку з подальшим обтяженням речових прав на такий об’єкт (у тому числі обтяженню такого об’єкта іпотекою);

можливість дострокового зняття заборони відчуження, накладеної при посвідченні договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката відповідно до частини сімнадцятої статті 8 Закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна у разі звернення стягнення на житло, придбане з використанням житлового сертифіката.

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