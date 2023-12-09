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Верховна Рада ухвалила закон щодо криміналізації контрабанди

12:25, 9 грудня 2023
Прийняття законопроекту є вимогою макрофіну від ЄС на 1,5 млрд євро в цьому році.
Верховна Рада ухвалила закон щодо криміналізації контрабанди
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У суботу, 9 грудня, Верховна Рада ухвалила Закон №5420 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів». Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Відповідне рішення ухвалено 248 голосами.

Зокрема, документ передбачає кримінальну відповідальність за контрабанду товарів у значних та великих розмірах, а також за недостовірне декларування товарів, зокрема вчинене за попередньою змовою зі службовою особою митниці.

Запровадження кримінальної відповідальності набиратиме чинності поетапно. Так, за контрабанду підакцизних товарів – з 1 січня 2024 року, а контрабанду всіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Під час підготовки до розгляду законопроєкту у другому читанні були внесені пені зміни:

  • поріг, після якого настає кримінальна відповідальність за контрабанду, збільшено у п'ять разів – до 6 млн грн;
  • пороги по кримінальній відповідальності за контрабанду підакцизних товарів піднято у 2 рази – до 1,3 млн грн;
  • враховано численні наполягання бізнесу щодо зазначення умисної форми вини, виключно за наявності якої може відбуватися кваліфікація дій як злочину;
  • суттєво обмежено можливі випадки притягнення до відповідальності за "контрабандними" статтями за подання документів із неправдивими відомостями – у зміненій редакції вони мають бути підставою для переміщення товарів, мають підлягати обов’язковому декларуванню відповідно до митного законодавства, а також мати вплив на визначення розміру митних платежів чи дотримання заходів нетарифного регулювання.

Ухвалення законопроєкту про криміналізацію контрабанди є вимогою для отримання в цьому році чергового траншу макрофінансової допомоги від ЄС на 1,5 млрд євро.

Раніше ми писали, що в Україні повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду товарів.

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