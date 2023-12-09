Верховная Рада приняла закон о криминализации контрабанды

Принятие законопроекта является требованием макрофина от ЕС на 1,5 млрд евро в этом году.

В субботу, 9 декабря, Верховная Рада приняла Закон №5420 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров». Об этом сообщил первый заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Соответствующее решение было принято 248 голосами.

В частности, документ предусматривает уголовную ответственность за контрабанду товаров в значительных и крупных размерах, а также за недостоверное декларирование товаров, в частности, совершенное по предварительному сговору со должностным лицом таможни.

Введение уголовной ответственности будет вступать в силу поэтапно. Так, за контрабанду подакцизных товаров – с 1 января 2024, а контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года.

В ходе подготовки к рассмотрению законопроекта во втором чтении были внесены пени изменения:

порог, после которого наступает уголовная ответственность за контрабанду, увеличен в пять раз – до 6 млн. грн.;

пороги по уголовной ответственности за контрабанду подакцизных товаров подняты в 2 раза – до 1,3 млн грн;

учтены многочисленные настояния бизнеса по указанию умышленной формы вины, исключительно при наличии которой может происходить квалификация действий как преступления;

существенно ограничены возможные случаи привлечения к ответственности по "контрабандным" статьям за представление документов с ложными сведениями – в измененной редакции они должны быть основанием для перемещения товаров, должны подлежать обязательному декларированию в соответствии с таможенным законодательством, а также иметь влияние на определение размера таможенных платежей или соблюдение мер нетарифного регулирования.

Принятие законопроекта о криминализации контрабанды является требованием для получения в этом году очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС на 1,5 млрд. евро.

Ранее мы писали, что в Украине будет возвращена уголовная ответственность за контрабанду товаров.

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