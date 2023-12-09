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В случае гибели военного пособия будут выплачиваться всем членам его семьи: Рада приняла законопроект

12:18, 9 декабря 2023
Расширяется список лиц, имеющих право на получение единовременной помощи.
В случае гибели военного пособия будут выплачиваться всем членам его семьи: Рада приняла законопроект
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В субботу, 9 декабря, Верховная Рада приняла в целом законопроект №9226 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию правового регулирования правоотношений, связанных с назначением, получением единовременной денежной помощи и предоставлением льгот некоторым категориям лиц».

Этим законопроектом предлагается предоставить право военным и работникам ГСЧС определять доли получателей единовременного пособия по завещанию и предусмотреть его выплату всем членам семьи погибших бойцов.

Документ расширяет список лиц, имеющих право на получение единовременной помощи.

Определено, что право на получение денежной помощи имеют:

  • дети погибшего (умершего), в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав ;
  • тот из супругов, переживший погибшего (умершего);
  • родители (усыновители), если они не были лишены по отношению к нему родительских прав и их права не были восстановлены на время гибели (смерти) лица;
  • внуки, в случае если их отца или матери, являющейся ребенком погибшего (умершего), не было в живых на момент гибели (смерти) лица или на момент назначения помощи;
  • женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;
  • иждивенцы погибшего (умершего).

При этом установлена возможность для военных и работников ГСЧС опередять доли получателей единовременного пособия по завещанию. Однако определено, что малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети погибшего (умершего), нетрудоспособная вдова (вдовец) и нетрудоспособные родители получают независимо от содержания личного распоряжения (завещания) половину доли, которая причиталась каждому в случае выплаты без завещания

В то же время не имеют права на единовременное пособие родители (в том числе усыновители) и совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также другие лица, уклонявшиеся от исполнения обязанности по содержанию погибшего (умершего) лица, если это обстоятельство установлено судом.

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