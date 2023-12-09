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Верховный Суд высказался об обязанности обвинения приобщать во время судебного разбирательства все собранные в ходе досудебного расследования доказательства

При проведении исследований эксперт использовал заключение другой экспертизы, которая стороной обвинения не предоставлялась суду для исследования, – что решил Верховный Суд.

Если представитель совершил сделку не в интересах доверителя, а в собственных, то это является основанием для признания такой сделки недействительной, - Верховный Суд

В таком случае доверитель не должен доказывать, что эта сделка совершена не в его интересах, убыточность сделки, недобросовестность или неразумность своих действий.

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Причислят ли отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж: ответ ПФУ

22:00, 9 декабря 2023
Правила включения отпуска по уходу за детьми в льготный стаж.
Причислят ли отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж: ответ ПФУ
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В Пенсионном фонде Украины рассказали, может ли отпуск по уходу войти в стаж для получения льготной пенсии и на основании каких документов это определяется.

По данным ПФУ, подтвердить страховой стаж, дающий право на льготную пенсию, можно на основании трудовой книжки и справок, уточняющих период, который можно отнести к льготному стажу. Такие справки выдают предприятия и учреждения, где работал человек.

Согласно статье №181 Кодекса законов о труде Украины, отпуск по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста причисляется как к общему, так и к непрерывному стажу работы и стажу работы по специальности.

Соответственно, человек может получать пенсию по возрасту на льготных условиях, если во время такого отпуска работал на предприятии в должности, работа на которой засчитывается в льготный стаж.

Важно: отпуск по уходу за ребенком до 3 лет предоставляется по заявлению матери и оформляется соответствующим распоряжением.

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