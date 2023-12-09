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Чи зарахують відпустку для догляду за дитиною до пільгового стажу: відповідь ПФУ

22:00, 9 грудня 2023
Правила включення відпустки для догляду за дітьми до пільгового стажу.
Чи зарахують відпустку для догляду за дитиною до пільгового стажу: відповідь ПФУ
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У Пенсійному фонді України розповіли, чи може відпустка для догляду увійти до стажу для отримання пільгової пенсії та на підставі яких документів це визначається.

За даними ПФУ, підтвердити страховий стаж, який дає право на пільгову пенсію, можна на підставі трудової книжки та довідок, що уточнюють період, який можна зарахувати до пільгового стажу. Такі довідки видають підприємства та установи, де працювала людина.

Згідно зі статтею №181 Кодексу законів про працю України, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи та стажу роботи за спеціальністю.

Відповідно, людина може отримувати пенсію за віком на пільгових умовах, якщо під час такої відпустки працювала на підприємстві на посаді, робота на якій зараховується до пільгового стажу.

Важливо: відпустка для догляду за дитиною до 3 років надається за заявою матері та оформлюється відповідним розпорядженням.

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