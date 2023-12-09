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В разі загибелі військового грошову допомогу виплачуватимуть усім членам його родини: Рада ухвалила законопроєкт

12:18, 9 грудня 2023
Розширюється перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги.
В разі загибелі військового грошову допомогу виплачуватимуть усім членам його родини: Рада ухвалила законопроєкт
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У суботу, 9 грудня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9226 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення правового регулювання правовідносин, пов'язаних з призначенням, отриманням одноразової грошової допомоги та наданням пільг деяким категоріям осіб».

Цим законопроєктом пропонується надати право військовим та працівникам ДСНС визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом та передбачити її виплату усім членам родини загиблих бійців.

Документ розширює перелік осіб, які мають право на отримання одноразової допомоги.

Визначено, що право на отримання грошової допомоги мають:

  • діти загиблого (померлого), у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблого (померлого) та народжені після його смерті, а також діти, щодо яких загиблого (померлого) було позбавлено батьківських прав;
  • той із подружжя, який пережив загиблого (померлого);
  • батьки (усиновлювачі), якщо вони не були позбавлені щодо нього батьківських прав і їхні права не були поновлені на час загибелі (смерті) особи;
  • онуки, у випадку, якщо їх батька або матері, що є дитиною загиблого (померлого), не було в живих на момент загибелі (смерті) особи або на момент призначення допомоги;
  • жінка або чоловік, з яким загиблий (померлий) проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою, за умови, що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;
  • утриманці загиблого (померлого).

При цьому встановлено можливість для військових та працівників ДСНС визначати частки отримувачів одноразової грошової допомоги за заповітом. Однак визначено, що малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти загиблого (померлого), непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки отримують незалежно від змісту особистого розпорядження (заповіту) половину частки, яка належала б кожному з них у разі виплати одноразової грошової допомоги без особистого розпорядження (заповіту).

Водночас не мають права на одноразову грошову допомогу батьки (в тому числі усиновлювачі) та повнолітні діти (в тому числі усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов'язку щодо утримання загиблої (померлої) особи, якщо ця обставина встановлена судом.

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