Обіцяв одружитися, хоча вже мав дружину: в ОАЕ жінка відсудила майже 1 млн дирхамів, які віддала шахраю

Вирішальними доказами у справі стали банківські перекази та листування у WhatsApp.

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У Об'єднаних Арабських Еміратах суд розглянув справу про шахрайство, жертвою якого стала молода жінка. Чоловік переконав її вкладати великі суми грошей у нібито спільні бізнес-проєкти та майбутнє подружнє життя. У результаті жінка втратила майже 1 млн дирхамів (приблизно 272 тисячі доларів), однак змогла домогтися справедливості в суді.

Вирішальними доказами стали банківські перекази та листування у WhatsApp, яке підтвердило факт отримання коштів і обіцянку їх повернути.

Як чоловік переконав жінку віддати майже 1 млн дирхамів

За матеріалами справи, усе почалося з довіри між сторонами. Чоловік запропонував жінці спільно реалізувати кілька бізнес-проєктів і водночас неодноразово запевняв, що має намір одружитися з нею та будувати спільне майбутнє.

Він стверджував, що для запуску бізнесу необхідне фінансування, а також повідомив, що його мати знає про намір зробити жінці пропозицію. Повіривши цим словам, потерпіла оформила банківські кредити та фінансування на своє ім'я, після чого передала чоловікові значні суми грошей.

Жінка була переконана, що ці кошти допоможуть йому покращити фінансове становище, щоб він міг офіційно попросити її руки, а згодом гроші повернуться їм обом відповідно до домовленостей.

Згодом вона з'ясувала, що багато тверджень чоловіка не відповідають дійсності. Крім того, вона дізналася, що він уже перебуває у шлюбі та, за її словами, використовував аналогічну схему для обману інших жінок. У підсумку потерпіла залишилася сам на сам із кредитними зобов'язаннями, тоді як чоловік скористався отриманими коштами.

Чому листування у WhatsApp стало головним доказом у суді

Оскільки письмових договорів позики сторони не укладали, жінка звернулася до суду в Дубаї.

Юристи вказують, що найбільшим викликом стало об'єднання окремих фактів, повідомлень і банківських переказів у цілісну доказову базу. Для цього юристи зіставили листування, документи та фінансові операції за датами й сумами, щоб відтворити повну картину подій.

Суд дійшов висновку, що для розгляду справи необхідна спеціальна фінансово-бухгалтерська експертиза, і доручив експерту перевірити всі банківські операції.

Експертиза підтвердила, що чоловік отримав від жінки значні суми, на які не мав законних підстав. Це вдалося встановити завдяки аналізу банківських переказів, листування у WhatsApp, а також повідомлення, у якому чоловік вибачався за те, що сталося. Загальна сума коштів, які він мав повернути, склала майже 1 млн дирхамів.

Суд зобов'язав повернути гроші та виплатити компенсацію

За підсумками розгляду суд став на бік позивачки.

Чоловіка зобов'язали повернути їй майже 1 млн дирхамів, а також виплатити компенсацію завданої шкоди, законні відсотки, компенсувати судові витрати та оплату юридичних послуг.

За словами юристів, найважливішим доказом стали не банківські документи, а саме повідомлення у WhatsApp, в яких чоловік прямо визнавав отримання коштів і підтверджував намір їх повернути.

Видання Khaleej Times додає: в подібних справах доказом може бути навіть непряме визнання боргу, якщо воно міститься у власних словах іншої сторони.

Яку юридичну силу мають повідомлення у WhatsApp в ОАЕ

Багато людей в ОАЕ помилково вважають: якщо письмового договору немає, довести своє право на повернення грошей неможливо. Однак ця справа спростувала таке уявлення.

Відповідно до декрету-закону ОАЕ №35 від 2022 року «Про докази у цивільних та комерційних правовідносинах», електронне листування, зокрема повідомлення у WhatsApp, має таку саму доказову силу, як і письмові документи, якщо можна підтвердити його справжність.

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