Обещал жениться, хотя уже был женат: в ОАЭ женщина отсудила почти 1 млн дирхамов, которые отдала мошеннику

Решающими доказательствами по делу стали банковские переводы и переписка в WhatsApp.

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В Объединенных Арабских Эмиратах суд рассмотрел дело о мошенничестве, жертвой которого стала молодая женщина. Мужчина убедил ее вкладывать крупные суммы денег в якобы совместные бизнес-проекты и будущую семейную жизнь. В результате женщина потеряла почти 1 млн дирхамов (примерно 272 тысячи долларов), однако смогла добиться справедливости в суде.

Решающими доказательствами стали банковские переводы и переписка в WhatsApp, которая подтвердила факт получения денег и обещание их вернуть.

Как мужчина убедил женщину отдать почти 1 млн дирхамов

Согласно материалам дела, все началось с доверия между сторонами. Мужчина предложил женщине совместно реализовать несколько бизнес-проектов и одновременно неоднократно уверял, что намерен жениться на ней и строить совместное будущее.

Он утверждал, что для запуска бизнеса необходимо финансирование, а также сообщил, что его мать знает о намерении сделать женщине предложение. Поверив этим словам, потерпевшая оформила банковские кредиты и финансирование на свое имя, после чего передала мужчине крупные суммы денег.

Женщина была убеждена, что эти средства помогут ему улучшить финансовое положение, чтобы он смог официально попросить ее руки, а впоследствии деньги вернутся им обоим согласно договоренностям.

Позже она выяснила, что многие утверждения мужчины не соответствовали действительности. Кроме того, она узнала, что он уже состоит в браке и, по ее словам, использовал аналогичную схему для обмана других женщин. В итоге потерпевшая осталась один на один с кредитными обязательствами, тогда как мужчина воспользовался полученными средствами.

Почему переписка в WhatsApp стала главным доказательством в суде

Поскольку письменных договоров займа стороны не заключали, женщина обратилась в суд в Дубае.

Юристы указывают, что самой большой сложностью стало объединение отдельных фактов, сообщений и банковских переводов в целостную доказательную базу. Для этого юристы сопоставили переписку, документы и финансовые операции по датам и суммам, чтобы восстановить полную картину событий.

Суд пришел к выводу, что для рассмотрения дела необходима специальная финансово-бухгалтерская экспертиза, и поручил эксперту проверить все банковские операции.

Экспертиза подтвердила, что мужчина получил от женщины крупные суммы, на которые не имел законных оснований. Это удалось установить благодаря анализу банковских переводов, переписки в WhatsApp, а также сообщения, в котором мужчина приносил извинения за произошедшее. Общая сумма средств, которые он должен был вернуть, составила почти 1 млн дирхамов.

Суд обязал вернуть деньги и выплатить компенсацию

По итогам рассмотрения суд встал на сторону истицы.

Мужчину обязали вернуть ей почти 1 млн дирхамов, а также выплатить компенсацию причиненного ущерба, законные проценты, возместить судебные расходы и оплату юридических услуг.

По словам юристов, самым важным доказательством стали не банковские документы, а именно сообщения в WhatsApp, в которых мужчина прямо признавал получение денежных средств и подтверждал намерение их вернуть.

Издание Khaleej Times добавляет: в подобных делах доказательством может быть даже косвенное признание долга, если оно содержится в собственных словах другой стороны.

Какую юридическую силу имеют сообщения в WhatsApp в ОАЭ

Многие люди в ОАЭ ошибочно считают: если письменного договора нет, доказать свое право на возврат денег невозможно. Однако это дело опровергло такое представление.

В соответствии с декретом-законом ОАЭ №35 от 2022 года «О доказательствах по гражданским и коммерческим сделкам», электронная переписка, в том числе сообщения в WhatsApp, имеет такую же доказательную силу, как и письменные документы, если можно подтвердить ее подлинность.

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