Рада поддержала законопроект, регулирующий вопрос приобретения жилья с использованием жилищного сертификата

Принят за основу законопроект о получении сертификатов на новое жилье тем, кто его потерял в результате боевых действий.

В субботу, 9 декабря, Верховная Рада приняла за основу законопроект №10208 о получении сертификатов на новое жилье тем, кто потерял его в результате боевых действий. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

«За» проголосовали 240 депутатов.

Сертификат предоставит право на выбор жилья. Украинцы сами будут решать, инвестировать ли в новое жилье, участвовать в программе есть поселок, или приобретать жилье на вторичном рынке.

Депутат отметила, что сертификаты могут получить и потерявшие жилье и на временно оккупированных территориях.

Как отмечают авторы, Законом «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов , диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины», предусмотрено, что:

оплата разницы между фактической стоимостью квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома (в том числе такого помещения/дома, который будет построен в будущем), который приобретается (в том числе инвестируется/финансируется) им с использованием жилого сертификата на приобретение объекта жилой недвижимости и стоимостью, указанной в жилищном сертификате на приобретение объекта жилой недвижимости, осуществляется получателем компенсации за уничтоженное жилье самостоятельно;

получатель компенсации не имеет права отчуждать жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата, в течение пяти лет. Нотариус, удостоверяющий договор о приобретении жилья с использованием жилищного сертификата, налагает запрет на отчуждение сроком на пять лет.

Вместе с этим, законодательными актами не предусмотрена возможность досрочного снятия вышеуказанного запрета отчуждения (до истечения пятилетнего срока, на который наложен запрет отчуждения) в случае обращения взыскания на жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата.

Наличие запрета на отчуждение жилья, приобретенного с использованием жилищного сертификата, и отсутствие механизма обращения взыскания на такое жилье на практике создают препятствия для передачи получателем компенсации такого жилья в ипотеку с целью обеспечения выполнения своих обязательств за счет такого жилья.

Также наличие указанного запрета создает препятствия для привлечения получателями компенсации для оплаты разницы стоимости приобретаемого жилья с использованием жилищного сертификата кредитных средств с последующим обременением вещных прав на такой объект (в том числе обременением такого жилья ипотекой), в частности, на условиях доступной ипотеки по государственной программе «єОселя» в соответствии с Условиями обеспечения частным акционерным обществом «Украинская финансовая жилищная компания» доступного ипотечного кредитования граждан Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 2 августа 2022 г. № 856.

Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и снижение показателей социально-экономического благополучия граждан, невозможность привлечения к оплате разницы стоимости приобретаемого жилья с использованием жилищного сертификата кредитных средств углубляет финансовую нагрузку на получателя компенсации и не позволяет ему расширить свои возможности по удовлетворению жилищных потребностей.

Итак, проект Закона разработан с целью создания правовых оснований для:

передачи получателем компенсации в ипотеку приобретаемого/приобретаемого с использованием жилищного сертификата жилья с целью обеспечения выполнения своих обязательств за счет такого жилья;

расширение возможностей получателей компенсации по удовлетворению своих жилищных нужд путем привлечения к оплате разницы стоимости жилья кредитных средств;

обращение взыскания на жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата.

Предлагается:

1) внести изменения в Закон "О нотариате", предусмотрев возможность досрочного снятия запрета отчуждения, наложенного при удостоверении договора о приобретении жилья с использованием жилищного сертификата в случае обращения взыскания на жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата.

В случае обращения взыскания на предмет ипотеки – жилье, приобретенное с использованием жилищного сертификата и за счет кредитных средств, запрет отчуждения, вышеупомянутый запрет снимается нотариусом досрочно по заявлению ипотекодержателя;

2) внести изменения в Закон о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества, предусмотрев, что:

оплата разницы между фактической стоимостью жилья, приобретаемого с использованием жилищного сертификата, и стоимостью, указанной в жилищном сертификате, производится получателем компенсации в том числе, за счет кредитных средств;

наличие запрета на отчуждение жилья, приобретенного с использованием жилищного сертификата не препятствует дальнейшему обременению вещных прав на такое жилье, передаче такого жилья в ипотеку с последующим обременением вещных прав на такой объект (в том числе обременению такого объекта ипотекой);

возможность досрочного снятия запрета отчуждения, наложенного при удостоверении договора о приобретении жилья с использованием жилищного сертификата в соответствии с частью 17 статьи 8 Закона о компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в случае обращения взыскания на жилье, приобретенное с использованием жилого сертификата.

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