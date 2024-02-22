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  1. Суд інфо

ВРП звільнила трьох суддів у відставку

15:14, 22 лютого 2024
Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.
ВРП звільнила трьох суддів у відставку
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У четвер, 22 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВСП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити трьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Бартош Надію Станіславівну – з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду;

Тютюник Марину Сергіївну – з посади судді Запорізького апеляційного суду;

Малетича Михайла Михайловича – з посади судді Вищого господарського суду України.

Раніше ВРП відправила у відставку шістьох суддів та зупинила розгляд двох заяв про звільнення.

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