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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях

15:14, 22 лютого 2024
Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії воєнного стану.
Верховна Рада ухвалила законопроєкт про правове регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях
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У четвер, 22 лютого, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10454 щодо удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії воєнного стану.

За проголосували 259 народних обранців.

Метою законопроекту, за визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи, є усунення невідповідностей між нормами права, які регулюють питання рівня прибутку у складі вартості (ціни) товарів, робіт і послуг оборонного призначення під час здійснення оборонних закупівель за неконкурентною процедурою та/або без застосування визначених законодавством видів (процедур) закупівель під час дії правового режиму воєнного стану, а також задля ретроспективного врегулювання негативних наслідків неоднакової правозастосовної практики та помилкового тлумачення положень пункту 5 частини першої статті 19 Закону України «Про оборонні закупівлі», пункту 49 Порядку планування, формування, особливостей розміщення, коригування оборонних закупівель, здійснення контролю та звітування про їх виконання, а також оприлюднення інформації про оборонні закупівлі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року №363 «Питання оборонних закупівель» та підпункту 1) пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт, послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» від 20 березня 2022 року №335.

Для реалізації зазначених положень законопроектом пропонується:

а) доповнити статтю 30 Закону України «Про оборонні закупівлі» частиною шостою, яка внормовує рівень прибутку при придбанні товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони під час дії правового режиму воєнного стану, що здійснюється за неконкурентною 2 процедурою закупівель або без проведення видів (процедур) закупівель, визначених законодавством;

б) у Прикінцевих положеннях до законопроекту зазначити наступне:

«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє щодо всіх державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, які укладені за неконкурентною процедурою закупівель або без проведення видів (процедур) закупівель, визначених законодавством, та/або виконувалися (виконуються) під час дії правового режиму воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-IX».

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