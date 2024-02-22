Парламент ухвалив закон про реформу корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава

Законопроект 5593-д про реформу корпоративного управління був у «Плані реформ від Білого дому».

На засіданні 22 лютого Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект про реформу корпоративного управління. Йдеться про законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є держава» 5593-д.

Його прийняття є однією із ключових умов для продовження отримання фінансової підтримки від наших міжнародних партнерів, Європейського Союзу і МВФ. Проект був підготовлений у координації з міжнародними інвесторами.

За словами депутатів, «законопроект №5593-д допоможе вирішити проблему, коли держава є неефективним власником державних підприємств. Адже наявне сьогодні поєднання в одній особі функцій власника, управлінця та контролера є неефективним і містить багато корупційних ризиків. Цей законопроект і пропоновані ним зміни збільшать інвестиційну привабливість підприємств державного сектору».

Прикметно, що даний проект є у «Плані реформ від Білого дому».

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що Координаційна платформа донорів отримала лист від заступника радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майка Пайла із переліком реформ, які повинна зробити Україна для продовження надання їй військової допомоги. Серед реформ, від яких залежить подальше надання допомоги, вказано: «Прийняти закон про корпоративне управління державними підприємствами (законопроект 5593-д) відповідно до рекомендацій ОЕСР до осені 2023 року, щоб забезпечити прозоре та засноване на заслугах висування, відбір та перепризначення висококваліфікованих незалежних професіоналів на посади членів наглядових рад ДП та запровадити процедуру щорічного оцінювання наглядових рад (запобігання усуненню членів наглядових рад у довільному порядку)».

Цей законопроект разом з його номером безпосередньо вказаний у розділі «Реформи, пов’язані з умовами допомоги США».

Що пропонується законом

Проект №5593-д зареєстрували ще у липні 2021 року.

При цьому спочатку його було зареєстровано в іншій редакції №5593 за ініціативою народних депутатів України Давида Арахамії, Роксолани Підласої, Олександра Корнієнка та ін. Однак згодом голова Комітету Дмитро Наталуха із колегами зареєстрували доопрацьований законопроект №5593-д.

Отже, пропонується внести зміни до Господарського кодексу, Цивільного кодексу України, а також законів України «Про управління об’єктами державної власності», «Про акціонерні товариства», «Про Кабінет Міністрів України», «Про забезпечення масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження шляхом страхування, гарантування та здешевлення кредитування експорту», «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» і

розширити повноваження наглядових рад щодо затвердження стратегічних планів розвитку та річних фінансових та інвестиційних планів, забезпечувати проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності;

оплати праці і винагороди керівникам державних підприємств;

призначення та звільнення з посад керівників господарських структур тощо;

передбачити передачу відповідальності за затвердження фінансових планів наглядовим радам для всіх без винятку державних компаній, в яких передбачено створення наглядової ради;

призначення та звільнення керівника державних компаній віднести до виключної компетенції наглядової ради.

Передбачається, що Кабінет Міністрів погоджуватиме рішень наглядової ради про призначення та звільнення з посад керівників щодо державних господарських об'єднань, підприємств, господарських товариств, функції з управління якими він здійснює

дивіденди мають затверджуватися суб’єктом управління на підставі пропозиції наглядової ради, наданої на основі державної дивідендної політики

визначити, що винагорода наглядової ради та виконавчого органу здійснюється відповідно до політик про винагороду;

надати Кабінету Міністрів повноваження визначати порядок оцінки роботи наглядових рад державних компаній, а також повноваження щодо затвердження Політику винагороди керівників державних компаній.

Раніше підготовку даного законопроекту прокоментувала «Судово-юридичній газеті» голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

22 лютого Верховна Рада також ухвалила в цілому як закон законопроект 5865 про внесення змін до Закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Крім того, Верховна Рада прийняла закон про аграрні ноти, яким внесла зміни до Цивільного кодексу, ЦПК та ГПК.

Автор: Наталя Мамченко

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