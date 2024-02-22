Комісію з ринків капіталу та організованих товарних ринків наділять повноваженнями правоохоронного органу – Рада прийняла закон

За новим законом за письмовим погодженням з Головою Комісії можна буде звертатися до адміністративного суду із заявою про накладення арешту на майно, зокрема, фінансові інструменти та кошти.

22 лютого Верховна Рада ухвалила в цілому як закон законопроект 5865 про внесення змін до Закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Законопроект був внесений до Ради ще 26 серпня 2021 року.

Однак свіжу порівняльну таблицю до другого читання депутати підготували лише нещодавно – 19 лютого 2024 року, вона містить 910 сторінок.

У Головному юридичному управлінні Верховної Ради у вкрай стислий термін було вчетверте проаналізовано підготовлений для розгляду у другому читанні проект. Там зазначили, що у доопрацьованій редакції залишилися неврахованими більшість висловлених раніше зауважень, в тому числі принципових стосовно неконституційності правового статусу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, порушення порядку взаємодії між регулятором ринку та державними органами інших гілок влади (Президентом, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів України), порушення загальних засад бюджетного та фіскального законодавства при врегулюванні питання фінансування Комісії, перебирання на себе повноважень правоохоронних органів щодо проведення досудового розслідування, порушенні принципів застосування відповідальності до суб’єктів господарювання.

Проектом пропонуються зміни до статті 6 Закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», положеннями якої визначаються місце Національної комісії з ринків капіталу та організованих товарних ринків в системі органів державної влади України, порядок її утворення, окремі елементи її структури.

Передбачено, що «Національна комісія з ринків капіталу та організованих товарних ринків (Комісія) є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президенту України, підзвітним Верховній Раді України». Водночас іншими положеннями проекту, що визначають правовий статус Комісії, вона наділяється низкою владних повноважень.

Зокрема, передбачено, що «Комісія відповідно до вимог та в порядку, встановлених законом, розробляє, затверджує та видає нормативно-правові акти, обов'язкові до виконання органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків та їх об’єднаннями. Контроль за виконанням нормативно-правових актів Комісії та актів індивідуальної дії Комісії здійснюється Комісією у порядку, передбаченому законом. За порушення вимог таких актів Комісія застосовує заходи впливу контрольного характеру».

Також Закон про регулювання ринків доповнюється статтею 34, якою запроваджується проведення Комісією розслідувань на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Відповідно уповноважений на проведення розслідування у процесі проведення розслідування, зокрема, має право:

отримувати доступ до приміщення учасника ринків капіталу (крім інвестора у фінансові інструменти, який не є інституційним інвестором, не належить до інших категорій учасників ринків капіталу, не є професійним учасником організованих товарних ринків) або професійного учасника організованих товарних ринків на підставі винесеної таким уповноваженим відповідної постанови;

отримувати доступ до приміщень фізичних та юридичних осіб на підставі рішення адміністративного суду, передбаченого частиною одинадцятою статті 289-7 Кодексу адміністративного судочинства

отримувати доступ до пов’язаних з предметом розслідування інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, документів, носіїв інформації, інших речей та інформації, яка може у них міститися, на підставі винесеної ним відповідної постанови із обґрунтуванням їх зв'язку з предметом розслідування;

отримувати від осіб копії документів, що містять інформацію, пов'язану з предметом розслідування, та/або копії інформації, пов'язаної з предметом розслідування, що зберігається на носіях інформації, в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, а також самостійно копіювати такі документи та/або інформацію;

збирати та долучати до матеріалів розслідування докази, зібрані таким уповноваженим у процесі проведення розслідування, а також долучати пов'язані з предметом розслідування докази, надані будь-якою іншою особою;

вимагати надання будь-якої інформації, пов'язаної з предметом розслідування, зокрема інформації з обмеженим доступом (крім інформації, що становить адвокатську таємницю), незалежно від способу її зберігання або відображення, у тому числі копій документів, засвідчених особою, в розпорядженні якої знаходиться така інформація, або її уповноваженою особою;

отримувати в порядку, встановленому статтею 289-6 КАСУ, доступ до інформації про електронні комунікаційні послуги за рішенням адміністративного суду на підставі поданої уповноваженим на проведення розслідування заяви про надання доступу до інформації про електронні комунікаційні послуги;

за письмовим погодженням з Головою Комісії звертатися відповідно до статті 289-5 КАСУ до адміністративного суду із заявою про накладення з урахуванням обмежень, встановлених законом, арешту на майно, зокрема, фінансові інструменти та кошти;

зупиняти виконання договорів на ринках капіталу та організованих товарних ринках … з подальшим зверненням відповідно до статті 289-5 КАСУ до адміністративного суду із заявою про зупинення виконання договорів на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Аналіз чинного законодавства свідчить, що законодавець наділяє правоохоронні органи повноваженнями, адекватними суспільно небезпечним діянням, щодо яких здійснюється оперативно-розшукова діяльність, досудове розслідування зі встановленням контролю за діяльністю цих органів.

«Натомість положеннями проекту пропонується наділити Комісію невластивими органам регулювання ринків повноваженнями правоохоронного органу. Комісія та її працівники уповноважуються на використання кримінально-процесуального інструментарію за фактичної відсутності кримінальних правопорушень, що не враховує статус цієї Комісії, її правову природу, принципи діяльності, завдання», - зазначили у Головному юридичному управлінні.

Автор: Наталя Мамченко

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