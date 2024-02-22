Комиссию по рынкам капитала и организованным товарным рынкам наделят полномочиями правоохранительного органа – Рада приняла закон

По новому закону по письменному согласованию с Председателем Комиссии можно будет обращаться в административный суд с заявлением о наложении ареста на имущество, в частности, финансовые инструменты и средства.

22 февраля Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 5865 о внесении изменений в Закон «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков» и некоторые другие законодательные акты Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках. Законопроект был внесен в Раду еще 26 августа 2021 года.

Однако свежую сравнительную таблицу ко второму чтению депутаты подготовили только недавно – 19 февраля 2024 года, она содержит 910 страниц.

В Главном юридическом управлении Верховной Рады в крайне сжатые сроки был в четвертый раз проанализирован подготовленный для рассмотрения во втором чтении проект. Там отметили, что в доработанной редакции остались неучтенными большинство высказанных ранее замечаний, в том числе принципиальных по поводу неконституционности правового статуса Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, нарушения порядка взаимодействия между регулятором рынка и государственными органами других ветвей власти (Президентом, Верховной Радой, Кабинетом Министров Украины), нарушение общих принципов бюджетного и фискального законодательства при урегулировании вопроса финансирования Комиссии, переборе на себя полномочий правоохранительных органов по проведению досудебного расследования, нарушении принципов применения ответственности к субъектам хозяйствования.

Проектом предлагаются изменения в статью 6 Закона «О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков», положениями которой определяются место Национальной комиссии по рынкам капитала и организованным товарным рынкам в системе органов государственной власти Украины, порядок ее образования, отдельные элементы ее структуры.

Предусмотрено, что «Национальная комиссия по рынкам капитала и организованным товарным рынкам (Комиссия) является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины, подотчетным Верховной Раде Украины». В то же время другими положениями проекта, определяющими правовой статус Комиссии, она наделяется рядом властных полномочий.

В частности, предусмотрено, что «Комиссия в соответствии с требованиями и в порядке, установленном законом, разрабатывает, утверждает и издает нормативно-правовые акты, обязательные к исполнению органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, участниками рынков капитала и организованных товарных рынков и их объединениями. Контроль за исполнением нормативно-правовых актов Комиссии и актов индивидуального действия Комиссии осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном законом. При нарушении требований таких актов Комиссия применяет меры воздействия контрольного характера».

Также Закон о регулировании рынков дополняется статьей 34, вводящей проведение Комиссией расследований на рынках капитала и организованных товарных рынках. Соответственно уполномоченный на проведение расследования в процессе проведения расследования, в частности, имеет право:

получать доступ к помещению участника рынков капитала (кроме инвестора в финансовые инструменты, не являющегося институциональным инвестором, не относящийся к другим категориям участников рынков капитала, не являющийся профессиональным участником организованных товарных рынков) или профессионального участника организованных товарных рынков на основании вынесенного таким уполномоченным соответствующей постановления;

получать доступ к помещениям физических и юридических лиц на основании решения административного суда, предусмотренного частью одиннадцатой статьи 289-7 Кодекса административного судопроизводства

получать доступ к связанным с предметом расследования информационных и информационно-телекоммуникационных систем, документов, носителей информации, других вещей и информации, которая может в них содержаться, на основании вынесенного им соответствующего постановления с обоснованием их связи с предметом расследования;

получать от лиц копии документов, содержащих информацию, связанную с предметом расследования, и/или копии информации, связанной с предметом расследования, хранящейся на носителях информации, в информационных и информационно телекоммуникационных системах, а также самостоятельно копировать такие документы и/или информацию;

собирать и приобщать к материалам расследования доказательства, собранные таким уполномоченным в процессе проведения расследования, а также приобщать связанные с предметом расследования доказательства, предоставленные другим лицом;

требовать предоставления какой-либо информации, связанной с предметом расследования, в частности информации с ограниченным доступом (кроме информации, составляющей адвокатскую тайну), независимо от способа ее хранения или отображения, в том числе копий документов, удостоверенных лицом, в распоряжении которой находится такая информация или ее уполномоченным лицом;

получать в порядке, установленном статьей 289-6 КАСУ , доступ к информации об электронных коммуникационных услугах по решению административного суда на основании поданного уполномоченным на проведение расследования заявления о предоставлении доступа к информации об электронных коммуникационных услугах;

за письменным согласованием с Председателем Комиссии обращаться в соответствии со статьей 289-5 КАСУ в административный суд с заявлением о наложении с учетом ограничений, установленных законом, ареста на имущество, в частности, финансовых инструментов и средств;

останавливать исполнение договоров на рынках капитала и организованных товарных рынках … с последующим обращением в соответствии со статьей 289-5 КАСУ в административный суд с заявлением о приостановлении исполнения договоров на рынках капитала и организованных товарных рынках.

Анализ действующего законодательства свидетельствует, что законодатель наделяет правоохранительные органы полномочиями, адекватными общественно опасным действиям, в отношении которых осуществляется оперативно-розыскная деятельность, досудебное расследование с установлением контроля над деятельностью этих органов.

«Вместо этого положениями проекта предлагается наделить Комиссию несвойственными органам регулирования рынков полномочиями правоохранительного органа. Комиссия и ее работники уполномочиваются на использование уголовно-процессуального инструментария при фактическом отсутствии уголовных правонарушений, не учитывающего статус этой Комиссии, ее правовой природы, принципов деятельности, задачи», - отметили в Главном юридическом управлении.

Автор: Наталья Мамченко

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