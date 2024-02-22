Был не только $1 млн: что еще нашли в квартире экс-председателя ВВК из Черниговщины, фото и видео

СБУ сообщила детали дела по экс-председателя ВВК с Черниговщины, у которого изъяли почти $1 млн.

Как ранее сообщалось, во время обысков у экс-председателя Черниговской областной ВВК было обнаружено почти $1 млн.

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что был задержан экс-председатель местной военно-врачебной комиссии.

За деньги бывший чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонисты использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.

В своей схеме фигурант действовал совместно с несколькими действующими чиновниками областных ВВК и медицинских учреждений.

«Сотрудники СБУ задокументировали преступления бывшего чиновника и задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

Во время обысков у задержанного обнаружено около 1 млн долларов США, а также более 22 тыс. евро. Кроме того, изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста», - говорится в сообщении.

Ему уже сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪ ⁠ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом);

▪ ⁠ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

▪ ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Задержанный находится под стражей без права внесения залога.

Продолжается расследование по установлению обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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