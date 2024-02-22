В Украине внедряют подготовку протезистов-ортезистов

Ранее специальность «Технологии медицинской диагностики и лечения» не предусматривала соответствующих специализаций.

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Министерство здравоохранения утвердило перечень специализаций подготовки соискателей высшего образования степени магистра по специальности 224 «Технологии медицинской диагностики и лечения». Раньше эта специальность не предусматривала специализаций, отныне включает две:

224.01 Лабораторная диагностика (для подготовки врачей-лаборантов);

224.02 Протезирование-ортезирование (для подготовки протезистов-ортезистов).

Подготовка протезистов-ортезистов будет производиться на магистерском уровне по специальности «Технологии медицинской диагностики и лечения», что соответствует Международной стандартной классификации образования (The International Standard Classification of Education, ISCED).

Протезисты-ортезисты занимаются разработкой технического дизайна и изготовлением протезов и/или ортезов, определяют цели и составляют план реабилитации. Эта профессия направлена на то, чтобы получатели услуг имели равные возможности для полноценного участия в жизни общества.

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