В Україні запроваджують підготовку протезистів-ортезистів

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Раніше ця спеціальність не передбачала спеціалізацій, відтепер включає дві:
- 224.01 Лабораторна діагностика (для підготовки лікарів-лаборантів);
- 224.02 Протезування-ортезування (для підготовки протезистів-ортезистів).
Підготовка протезистів-ортезистів здійснюватиметься на магістерському рівні за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», що відповідає Міжнародній стандартній класифікації освіти (The International Standard Classification of Education, ISCED).
Протезисти-ортезисти займаються розробкою технічного дизайну та виготовленням протезів та/або ортезів, визначають цілі та складають план реабілітації. Ця професія спрямована на те, щоб одержувачі послуг мали рівні можливості для повноцінної участі в житті суспільства.
Як ми писали, в Україні спростили процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.