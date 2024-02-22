В Україні запроваджують підготовку протезистів-ортезистів

Раніше спеціальність «Технології медичної діагностики та лікування» не передбачала відповідних спеціалізацій.

Джерело фото: Tom Claes / Unsplash

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров’я затвердило перелік спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування». Раніше ця спеціальність не передбачала спеціалізацій, відтепер включає дві:

224.01 Лабораторна діагностика (для підготовки лікарів-лаборантів);

224.02 Протезування-ортезування (для підготовки протезистів-ортезистів).

Підготовка протезистів-ортезистів здійснюватиметься на магістерському рівні за спеціальністю «Технології медичної діагностики та лікування», що відповідає Міжнародній стандартній класифікації освіти (The International Standard Classification of Education, ISCED).

Протезисти-ортезисти займаються розробкою технічного дизайну та виготовленням протезів та/або ортезів, визначають цілі та складають план реабілітації. Ця професія спрямована на те, щоб одержувачі послуг мали рівні можливості для повноцінної участі в житті суспільства.

Як ми писали, в Україні спростили процедуру отримання допоміжних засобів реабілітації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.