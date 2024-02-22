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Міносвіти затвердило дати проведення НМТ-2024: що слід знати вступникам

16:43, 22 лютого 2024
Реєстрація вступників на іспит розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня.
Міносвіти затвердило дати проведення НМТ-2024: що слід знати вступникам
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Міністерство освіти та науки затвердило дати проведення основної та додаткової сесії національного мультипредметного тесту у 2024 році. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Реєстрація вступників на іспит розпочнеться 14 березня і триватиме до 11 квітня. Сам тест проходитиме з 14 травня до 25 червня. Додаткова сесія відбуватиметься з 11 до 19 липня.

«З 8 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування з 8 липня», - розповіли в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Результати учасники тестування отримають до 2 та 26 липня - відповідно до того, складали вони іспит на основній сесії чи додатковій.

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