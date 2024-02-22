Минобразования утвердило даты проведения НМТ-2024: что следует знать поступающим

Регистрация поступающих на экзамен начнется 14 марта и продлится до 11 апреля.

Министерство образования и науки утвердило даты проведения основной и дополнительной сессии национального мультипредметного теста в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Регистрация поступающих на экзамен начнется 14 марта и продлится до 11 апреля. Сам тест будет проходить с 14 мая по 25 июня. Дополнительная сессия пройдет с 11 по 19 июля.

«С 8 мая для зарегистрированных участников основных сессий НМТ появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ. Участники же дополнительных сессий смогут узнать о дате, времени и месте проведения тестирования с 8 июля», - рассказали в Украинском центре оценивания качества образования.

Результаты участники тестирования получат до 2 и 26 июля - согласно тому, сдавали они экзамен на основной сессии или дополнительной.

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