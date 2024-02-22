Пересчет стоимости коммунальных услуг: что нужно знать

Украинцам напомнили, что перерасчет стоимости коммунальных услуг осуществляется при отклонении параметров услуг от установленных законодательством и договорами о предоставлении услуг.

Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, как осуществляется перерасчет стоимости коммунальных услуг. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Зазначається, що 6 лютого 2024 року Уряд затвердив новий «Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості», що визначає механізм та умови здійснення перерахунку вартості послуг з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами/управління побутовими відходами за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості.

Перерахунок вартості комунальних послуг здійснюється в разі відхилення параметрів послуг від установлених законодавством та договорами про надання послуг, за таких обставин:

- перерви у наданні послуг з опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення;

- надання послуги пізніше встановленого строку або дострокове закінчення опалювального періоду;

- температура у приміщеннях споживача нижча, ніж нормативна температура у приміщеннях житлового будинку;

- невідповідності складу і якості гарячої та холодної води вимогам державних санітарних норм і правил до питної води;

- невідповідність температури і тиску для гарячої води;

- наявність перешкод у прийманні стічних вод (за умови справності мереж споживача);

- недотримання вимог щодо поводження з побутовими відходами згідно договору, недотримання графіку вивезення побутових відходів.

Відповідно до зазначеного Порядку виконавець зобов’язаний протягом одного місяця, що настає за розрахунковим періодом, самостійно здійснити перерахунок, а також сплатити споживачеві неустойку (штраф) у порядку та розмірі, що визначені законодавством або договором.

Споживачі можуть самостійно звертатись до виконавця з актом-претензією оформленим згідно ст. ст. 27, 28 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг.

У разі прийняття рішення про задоволення вимог, викладених в акті-претензії, перерахунок здійснюється протягом одного місяця, починаючи з дати, коли прийнято рішення про задоволення вимог.

Разом з тим звертаємо увагу що Порядок здійснення перерахунку вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості також визначає умови за якими перерахунок не здійснюється, зокрема, у разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі споживачам, яким плата за такі послуги нараховується за показаннями вузлів комерційного обліку теплової енергії/води або показаннями вузлів розподільного обліку води (до встановлення вузла (вузлів) комерційного обліку води у будівлі).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.