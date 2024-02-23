ФЛП I или II группы мобилизировали: нужно ли уплачивать единый налог

Физлица-«единщики» I и II групп на весь период их военной службы освобождаются, в частности, от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, нужно ли физлицу-«единщику» I или II группы платить единый налог, если его мобилизовали.

Физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога первой и второй группы, которое было мобилизовано, в течение действия военного положения в Украине имеет право не уплачивать единый налог:

за период с 01.04.2022 по 01.08.2023;

начиная с 01.08.2023 – налоговый адрес которой находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, пресечена возможность боевых действий или завершена временная оккупация.

При этом физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога первой и второй группы, которое было мобилизовано и у которого отсутствует возможность своевременно выполнить свой налоговый долг по начислению, уплате и представлению налоговой декларации плательщика единого налога, обязано выполнить такой налоговый долг в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине, а в случае несоблюдения такого срока в связи с последствиями их непосредственного участия в военных действиях – в течение одного месяца со дня окончания действия последствий, которые сделали невозможным выполнение таких обязанностей.

В то же время согласно п. 25 подраздел. 10 разд. XX «Переходные положения» НКУ физические лица – предприниматели – плательщики единого налога, которые имели или не имели наемных работников, призванные на военную службу во время мобилизации или привлеченные к исполнению обязанностей по мобилизации по должностям, предусмотренным штатами военного времени, во время особого периода, определенного Законом Украины от 21 октября 1993 г. № 3543-ХІІ «О мобилизационной подготовке и мобилизации», на весь период их военной службы освобождаются, в частности, от обязанности начисления, уплаты и представления налоговой отчетности по единому налогу в соответствии с главой 1 разд. XIV «Специальные налоговые режимы» НКУ.

Основанием для такого увольнения является заявление самозанятого лица и копия военного билета или копия другого документа, выданного соответствующим государственным органом, с указанием данных о призыве такого лица на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, которые подаются в контролирующий орган по месту налоговой. регистрации самозанятого лица в течение 10 дней после его демобилизации. Если демобилизованное самозанятое лицо находится на лечении (реабилитации) в связи с исполнением обязанностей во время мобилизации, на особый период заявление и копию военного билета или копию другого документа, выданного соответствующим государственным органом, подают в течение 10 дней после окончания его лечения (реабилитации).Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.