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В Раде поддержали изменения в КУоАП относительно предотвращении насилия в отношении женщин

13:54, 22 февраля 2024
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует ВРУ принять во втором чтении и в целом законопроект.
В Раде поддержали изменения в КУоАП относительно предотвращении насилия в отношении женщин
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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел во втором чтении законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская конвенция)» (регистр. № 8329).

По результатам рассмотрения было принято решение рекомендовать ВРУ принять указанный проект во втором чтении и целом как закон.

В Комитете считают, что его принятие будет способствовать предотвращению домашнего насилия, насилию по признаку пола, защите потерпевших, в том числе детей и коррекции поведения обидчика.

Целью законопроекта является приведение норм Кодекса Украины об административных правонарушениях и закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» в соответствие с положениями Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этим явлением и совершенствовании процессуального порядка рассмотрения таких дел.

Законопроектом предлагается:

  • обязать суды при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием, насилием по признаку пола решать вопрос о направлении лиц на прохождение программы для обидчиков с обязательным обоснованием такого решения в постановлении об административном правонарушении по данной категории дел (изменения в статьи 39-1, 283 КУоАП);
  • изложить статью 173-2 (совершение домашнего насилия) КУоАП в новой редакции, а именно отделить в новую самостоятельную норму состав правонарушения, связанного с насилием по признаку пола (новая статья 173-6 КУоАП), а также нарушения, связанные со срочным запретительным предписанием (новая статья 173-8 КУоАП);
  • в новой статье 173-7 «Сексуальное домогательство» КУоАП четко разграничить административную ответственность со статьей 153 «Сексуальное насилие» УК Украины;
  • ограничить возможность применения статьи 22 КУоАП (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения) в отношении правонарушений, предусмотренных статьей 173-2 (совершение домашнего насилия);
  • предусмотреть увеличение до 12-ти часов срока административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания, в необходимых случаях, для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения (статьи 263 КУоАП);
  • детей-свидетелей правонарушений, связанных с домашним насилием и насилием по признаку пола прямо предусмотреть как таковых, которые также признаются потерпевшими (статья 269 КУоАП).

Ранее мы писали, что за психологическое или экономическое насилие, направленное против лица из-за ее/его принадлежности к определенному полу или из-за стереотипных представлений о социальных ролях женщины или мужчины введут административную ответственность. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 8329 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции, одобренный Верховной Радой 22 ноября за основу.

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