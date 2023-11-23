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В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

16:24, 23 ноября 2023
В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.
В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе
Источник фото: Feldman & Feldman
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За психологическое или экономическое насилие, направленное против лица из-за ее/его принадлежности к определенному полу или из-за стереотипных представлений о социальных ролях женщины или мужчины введут административную ответственность. Соответствующие изменения предусматривает законопроект 8329 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции, одобренный Верховной Радой 22 ноября за основу.

Так, в КУоАП будет введена статья 173-6 «Насилие по признаку пола».

В соответствии с ней совершение насилия по признаку пола, т.е. умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, направленных против лиц из-за их принадлежности к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины в обществе, что наносят физический, психологический или экономический вред или страдания, будут влечь за собой наложение штрафа от 340 до 680 грн или общественные работы на срок от 20 до 40 часов, или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом 20% заработка, или административный арест на срок до 10 дней.

Также вводится статья 173-7 «Сексуальное домагательство».

Согласно ей сексуальное домагательство, т.е. совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, не причинивших телесных повреждений, целью или следствием которых является унижение достоинства лица, в частности путем создания запугиваемой, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связанные с проникновением в тело другого лица, - влекут наложение штрафа от 340 до 850 грн или общественные работы на срок от 20 до 30 часов.

Если же такие действия совершены в отношении лица, находящегося в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения, это будет грозить штрафом от 850 до 1 190 или общественными работами на срок от 30 до 40 часов.

Также в Законе «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» предлагается определить, что сексуальные домагательства – действия сексуального характера, не причинившие телесных повреждений, выраженные вербально (угрозы, запугивания, непристойные замечания), невербально (жесты, телодвижения) или физически (прикосновение, похлопывание), целью или следствием которых является унижение достоинства лица, в частности путем создания запугиваемой, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связанные с проникновением в тело другого лица, в том числе в отношении лиц, состоящих в отношениях трудового, служебного, материального или иного подчинения; насилие по признаку пола - деяния, направленные против лиц из-за их принадлежности к определенному полу или стереотипные представления о социальной роли женщины или мужчины в обществе, которые наносят или могут причинить физический, сексуальный, психологический или экономический ущерб или страдания, в том числе угрозы таких действий, в публичной или личной жизни.

Автор: Наталя Мамченко

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