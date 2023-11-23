На Харьковщине судили коллаборанта, который охранял оккупантов во время захвата города

Коллаборанта из Балаклеи, который во время захвата города охранял оккупантов, приговорили к 13 годам заключения.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Харьковской области приговорили коллаборанта из города Балаклея к 13 годам заключения за содействие оккупационным силам во время захвата города. Суд признал его виновным в коллаборации с оккупантами, согласно статье 111-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры доказали участие гражданина в коллаборационных действиях и его активную деятельность во время оккупации. Кроме 13-летнего срока лишения свободы, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах в течение пятнадцати лет.

При поддержке публичного обвинения прокуроров, мужчина, бывший сотрудник полиции охраны на Харьковщине, начал сотрудничать с оккупантами в июне 2022 года. Он взял на себя роль "бойца специального отдела быстрого реагирования" в так называемом "УВД ВГА Харьковской области", охраняя административные здания, где размещалась "новая власть".

Кроме этого, он активно способствовал сбору "дани" от продавцов на местном рынке, сопровождая лично женщину, которая осуществляла эти действия. Мужчину разоблачили правоохранители после освобождения города от оккупационных сил.

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