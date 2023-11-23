На Харківщині судили колаборанта, який охороняв окупантів під час захоплення міста

Колаборанта з Балаклії, який під час захоплення міста охороняв окупантів, судили до 13 років увʼязнення.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

У Харківській області засудили колаборанта з міста Балаклія до 13 років ув'язнення за сприяння окупаційним силам під час захоплення міста. Суд визнав його винним у колаборації з окупантами, згідно зі статтею 111-1 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Прокурори Ізюмської окружної прокуратури довели участь громадянина в колабораційних діях та його активну діяльність під час окупації. Крім 13-річного терміну позбавлення волі, йому заборонено обіймати посади в правоохоронних органах протягом п'ятнадцяти років.

За підтримки публічного обвинувачення прокурорів, чоловік, колишній співробітник поліції охорони на Харківщині, почав співпрацювати з окупантами у червні 2022 року. Він взяв на себе роль «бійця спеціального відділу швидкого реагування» у так званому «УВД ВГА Харьковськой области», охороняючи адміністративні будівлі, де розміщувалася «нова влада».

Крім цього, він активно сприяв збору «данини» від продавців на місцевому ринку, супроводжуючи особисто жінку, яка здійснювала ці дії. Чоловіка викрили правоохоронці після звільнення міста від окупаційних сил.

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