Допомагав ухилянтам виїжджати за кордон: суд покарав екскерівника центру надання адмінпослуг

Посадовець погорів на хабарі у 2022 році.

Управління СБ України в Закарпатській області повідомило, що до тюремного ув’язнення засуджено мешканця м. Виноградів, колишнього керівника центру надання адмінпослуг, який пропонував чоловікам призовного віку документи для безперешкодного перетину державного кордону. Про це йдеться у пресслужбі СБУ.

Чоловік був затриманий у травні 2022 року року під час отримання всієї суми неправомірної вигоди.

Чоловіка визнано винним за статтею 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Суд призначив зловмиснику покарання в вигляді 4 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його власністю.

Наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Раніе ми писали, що в Одесі викрили схему переправлення ухилянтів через кордон за 10 500 доларів.

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