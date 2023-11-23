За прикладом НАТО: Міноборони розподілило свій бюджет на три частини

Суму в 1,16 трильйона гривень розділили на три великих пакети.

Міністерство оборони України розподілило бюджет-2024 на три частини за прикладом країн НАТО. Це: видатки на закупівлю боєприпасів та озброєння, видатки на персонал і експлуатаційні видатки. Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що бюджет Міноборони на наступний рік складає 1,16 трильйона гривень.

Цю суму можна умовно розділити на три великих пакети, як роблять країни НАТО.

«Перший пакет - закупівля боєприпасів та озброєння, що становить більше 20% нашого оборонного бюджету.

Другий пакет - найбільший - персонал. Витрати на людей становитимуть більше 70% бюджету. Це - грошове забезпечення, додаткові виплати за бойові завдання, навчання, харчування військовослужбовців і забезпечення речовим майном.

І третій пакет - експлуатаційні видатки. Вони включають паливо, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт», - розповів Джигир.

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