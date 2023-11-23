У Держпраці пояснили нюанси виплати зарплати працівнику з нефіксованим робочим часом

Мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця становить 32 години.

У Центральному-Західному міжрегіональному управлінні Держпраці відповіли на питання, чи нараховується заробітна плата у випадку, коли працівник з нефіксованим робочим часом протягом календарного місяця не виконував роботу.

Там зазначили, що мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу на підставі трудового договору з нефіксованим робочим часом, протягом календарного місяця становить 32 години.

Якщо працівник протягом календарного місяця виконував роботу менше 32 годин, йому повинна бути виплачена заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу відповідно до умов оплати праці, визначених трудовим договором (частина 12 статті 21-1 КЗпП України).

Раніше ми писали, що у Держпраці нагадали, коли застосовується погодинна оплата праці.

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