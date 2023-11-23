В Гоструда объяснили нюансы выплаты зарплаты работнику с нефиксированным рабочим временем

Минимальная продолжительность рабочего времени работника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в течение календарного месяца составляет 32 часа.

В Центрально-Западном межрегиональном управлении Гоструда ответили на вопрос, начисляется ли заработная плата в случае, когда работник с нефиксированным рабочим временем в течение календарного месяца не выполнял работу.

Там отметили, что минимальная продолжительность рабочего времени работника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в течение календарного месяца составляет 32 часа.

Если работник в течение календарного месяца выполнял работу менее 32 часов, ему должна быть выплачена заработная плата не менее чем за 32 часа рабочего времени в соответствии с условиями оплаты труда, определенными трудовым договором (часть 12 статьи 21-1 КЗоТ Украины).

Ранее мы писали, что в Гоструда напомнили, когда применяется почасовая оплата труда.

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