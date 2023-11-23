ВККС внесет представление об увольнении судьи Святошинского райсуда Киева

Комиссия приняла решение признать судью Святошинского районного суда города Киева Андрея Ключника таким, что не соответствует занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

В четверг, 23 ноября, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о поддержке решений коллегий Комиссии, принятых в рамках процедуры квалификационной оценки судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

По результатам заседания Комиссией принято решение признать судью Святошинского районного суда города Киева Ключника Андрея Степановича таким, что не соответствует занимаемой должности и передать дело в коллегию № 3, членом которой является докладчик, для внесения Высшему совету правосудия представление об увольнении судьи с занимаемой должности.

Также Комиссия решила сообщить специальному уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о нарушении судьей Святошинского районного суда города Киева Ключником Андреем Степановичем законодательства в сфере предотвращения коррупции.

В ВККС также напомнили, что согласно абзацу второму части первой статьи 88 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» решение о подтверждении способности судьи (кандидата на должность судьи) осуществлять правосудие в соответствующем суде вступает в силу со дня принятия этого решения в случае, если оно будет поддержано не менее чем одиннадцатью членами Комиссии.

Ранее сообщалось, что судья Хмельницкого окружного админсуда подтвердил способность осуществлять правосудие.

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