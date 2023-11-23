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  1. Суд інфо

ВККС внесе подання про звільнення судді Святошинського райсуду Києва

15:51, 23 листопада 2023
Комісія ухвалила рішення визнати суддю Святошинського районного суду міста Києва Андрія Ключника таким, що не відповідає займаній посаді.
ВККС внесе подання про звільнення судді Святошинського райсуду Києва
Фото: vkksu.gov.ua
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У четвер, 23 листопада, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про підтримку рішень колегій Комісії, ухвалених у межах процедури кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено рішення визнати суддю Святошинського районного суду міста Києва Ключника Андрія Степановича таким, що не відповідає займаній посаді, та передати справу до колегії № 3, членом якої є доповідач, для внесення Вищій раді правосуддя подання про звільнення судді із займаної посади.

Також Комісія вирішила повідомити спеціального уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції про обставини, що можуть свідчити про порушення суддею Святошинського районного суду міста Києва Ключником Андрієм Степановичем законодавства у сфері запобігання корупції.

У ВККС також нагадали, що згідно з абзацом другим частини першої статті 88 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді набирає чинності з дня ухвалення цього рішення у разі, якщо воно буде підтримане не менше ніж одинадцятьма членами Комісії.

Раніше ми писали, що суддя Хмельницького окружного адмінсуду підтвердив здатність здійснювати правосуддя.

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