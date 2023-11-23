Міноборони постачатиме нову зброю одразу на поле бою

Міноборони скоротило процес постачання зброї до 20 днів, а її випробування відбувається безпосередньо на полі бою.

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Міністерство оборони України реформує процес постачання нової зброї до військ, скоротивши процес її постачання. Нову зброю випробовуватимуть безпосередньо вже на полі бою, повідомили у Міноборони.

Розроблено нову схему, яка дозволяє скоротити процес постачання до 20 днів. Це суттєве звуження термінів у порівнянні з попередніми кількомісячними витратами на видання наказу про допуск до експлуатації та його узгодження з Міністерством оборони та Генеральним штабом.

Реформа також стосується закупівлі безпілотників класів «мікро» та «мін». Тепер можливість придбання цих літальних апаратів для використання в бойових умовах відкривається навіть у випадку, якщо вони ще не мають офіційної допуску до експлуатації або кодифікації як предмети постачання.

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