У Держпраці зазначили, що у разі виконання добровольцем обов’язків у ДФТГ в робочий час роботодавець повинен зберігати за ним місце роботи, посаду і середній заробіток.

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи зберігається середній заробіток за добровольцем добровільного формування територіальної громади.

Там відповіли, що так, зберігається. Зазначається, що на час виконання державних або громадських обов’язків, якщо за чинним законодавством України ці обов’язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Отже, у разі виконання добровольцем обов’язків у ДФТГ в робочий час роботодавець повинен зберігати за ним не тільки місце роботи і посаду, а й середній заробіток.

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