В Гоструда отметили, что в случае исполнения добровольцем обязанностей в ДФТО в рабочее время работодатель должен сохранять за ним место работы, должность и средний заработок.

Северо-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, сохраняется ли средний заработок за добровольцем добровольного формирования территориальной общины.

Там ответили, что да, сохраняется. Отмечается, что при выполнении государственных или общественных обязанностей, если по действующему законодательству Украины эти обязанности могут осуществляться в рабочее время, работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка.

Следовательно, в случае исполнения добровольцем обязанностей в ДФТО в рабочее время работодатель должен хранить за ним не только место работы и должность, но и средний заработок.

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