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  1. В Украине

Можно ли несвоевременно выплатить зарплату из-за форс-мажора: разъяснение

16:40, 11 ноября 2023
В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.
Можно ли несвоевременно выплатить зарплату из-за форс-мажора: разъяснение
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Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда сообщает, можно ли несвоевременно выплатить зарплату через форс-мажор.

Отмечается, что согласно статье 115 Кодекса законов о труде Украины заработная плата выплачивается работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствие таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который производится выплата.

Статьей 10 Закона №2136-ІХ «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» предусмотрено, что работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

Напомним, что форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) являются чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, объективно исключающие выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.п.), обязанностей согласно законодательным и другим нормативным актам. К форс-мажорным обстоятельствам отнесены следующие:

1) природные явления, имеющие стихийный характер (эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега, гололед, град, заморозки, замерзание моря, проливов, портов, перевалов, землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и оползень, другие стихийные бедствия и т.п.);

2) чрезвычайные (экстремальные) ситуации в общественной жизни (угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, включая, но не ограничиваясь враждебными атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, общая военная мобилизация, военные действия, объявленная и неоголошенная , действия общественного врага, возмущения, акты терроризма, диверсии, пиратства, беспорядки, вторжение, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария третьих лиц, пожар, взрыв);

3) запретительные действия (акты) государства (введение комендантского часа, карантина, установленного Кабинетом Министров, длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, закрытие морских проливов, эмбарго, запрет (ограничение) экспорта/импорта и т.п.).

В Гоструда подчеркнули, что увольнение работодателя от ответственности за несвоевременную оплату труда не освобождает его от обязанности выплаты заработной платы. В случае невозможности своевременной выплаты заработной платы в результате ведения боевых действий срок выплаты заработной платы может быть отсрочен до момента возобновления деятельности предприятия.

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