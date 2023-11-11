В части Киева приостановили поставку отопления и горячей воды

На выходных, с 6:00 11 ноября до 6:00 13 ноября «Киевтеплоэнерго» проведет технические ремонтные работы на теплоисточнике, обеспечивающем теплом часть Печерского, Голосеевского, Соломенского и Днепровского районов Киева.
Об этом пишут в КГГА.
Как отмечается, работы будут производиться внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона.
На период ремонтных работ поставка отопления и горячей воды будет приостановлена.
«Работы будут продолжаться в усиленном режиме, чтобы оперативно возобновить поставку услуг», - отметили в сообщении.
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