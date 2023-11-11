В Киевской области две российские ракеты упали в поле, взрывная волна повредила 5 домов: фото

В домах выбиты окна, повреждены кровли.

Фото: МВД

Как мы писали, утром 11 ноября рф пыталась нанести ракетные удары по Киеву и области. Враг выпустил баллистические ракеты, работала ПВО. Начальник КОВА Руслан Кравченко сообщил, что в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами.

По его словам, взрывной волной повреждены 5 частных жилых домов. В частности, кровли, выбиты окна.

Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий. Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано.

Фото: МВД

Напомним, что ночью россия запустила по Украине шахеды, которые также летели в направлении столицы. По предварительным данным, все БПЛА сбила ПВО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.