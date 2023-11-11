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Враг бил по Одесщине ракетами и дронами: повреждены частные дома, есть пострадавшие, фото

10:15, 11 ноября 2023
Оккупанты ударили ракетами по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Одесщины.
Враг бил по Одесщине ракетами и дронами: повреждены частные дома, есть пострадавшие, фото
Фото: Одесская областная прокуратура
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Ночь на субботу, 11 ноября, была очень беспокойной для ряда регионов, в частности для Одесской области. Враг бил сначала ракетами, а затем ударными дронами "Шахед". Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Ракетами ударили дважды по Одесскому району. Оккупанты попали по дачному кооперативу. Пострадали три человека, 96-летняя женщина госпитализирована, состояние стабильное.

Также есть попадание в припортовую инфраструктуру, люди не пострадали", – сообщил он.

После ракетной атаки террористы запустили ударные БПЛА.

"Силы ПВО сбили четыре дрона, однако произошло попадание по неиспользуемым зданиям, раненых нет", - добавил Кипер.

Как уточнила прокуратура области, в результате атаки поврежден ряд частных домов, хозяйственных сооружений, авто горожан и объект припортовой инфраструктуры.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

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