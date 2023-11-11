11 ноября: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня в Украине и мире отмечают Всемирный день шопинга.

Изображение: freepik.com

В субботу, 11 ноября, в Украине и мире отмечают Всемирный день шопинга. Хотя это неофициальный праздник, но он имеет много поклонников по всему миру.

Кроме того сегодня отмечают Всемирный день оригами и Международный день энергосбережения.

Также 11 ноября является Днем памяти погибших в Первой мировой войне.

Верующие сегодня чтят память Феодора Студита.

11 ноября празднуют именины Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.

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