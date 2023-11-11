11 ноября: какой сегодня праздник и главные события

В субботу, 11 ноября, в Украине и мире отмечают Всемирный день шопинга. Хотя это неофициальный праздник, но он имеет много поклонников по всему миру.
Кроме того сегодня отмечают Всемирный день оригами и Международный день энергосбережения.
Также 11 ноября является Днем памяти погибших в Первой мировой войне.
Верующие сегодня чтят память Феодора Студита.
11 ноября празднуют именины Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Федор.
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